Минобороны РФ сообщило об ударах по украинским комплексам ПВО и авиатехнике

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об ударах по украинским военным аэродромам, уничтожении зенитных ракетных комплексов, авиатехники и боеприпасов.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области поражены пусковые установки зенитных ракетных комплексов NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции", - сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

Поражены также авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр, живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах, говорится в сообщении Минобороны.

Три украинских Су-27 и один Су-24 уничтожены российскими средствами ПВО в Запорожской и Днепропетровской областях, сообщает министерство.

Российскими средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и противокорабельная ракета "Нептун".

Кроме того, сообщает ведомство, уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомихайловка (ДНР), Золотаревка (ЛНР), Василевка, Голая Пристань Херсонской области, Бердянск, Новогоровка и Мирное Запорожской области.

За сутки в зоне специальной военной операции отражены 14 украинских атак, из них восемь - на донецком направлении.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили восемь атак штурмовых групп 81-й аэромобильной, 24-й, 30-й механизированных бригад ВСУ и 4-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Васюковка, Ленинское и Новгородское Донецкой народной республики", - сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Переездное, Раздоловка, Клещеевка, Васюковка, Шумы, Андреевка и Богдановка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и пять автомобилей", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в ходе контрбатарейной борьбы поражены украинские гаубицы М777, "Мста-Б", Д-30, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика".

В сообщении Минобороны РФ сказано, что на купянском направлении подразделения "Западной" группировки отразили четыре атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Синьковки Харьковской области.

"Потери ВСУ составили свыше 40 военнослужащих, боевая бронированная машина и три автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады теробороны в районе населенного пункта Липцы Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, на краснолиманском направлении подразделениями группировки "Центр" отражены две украинских атаки.

"Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики и в Серебрянском лесничестве. Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - заявило Минобороны РФ.

По информации министерства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли удары по 79-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.

"Потери противника составили до 110 военнослужащих и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки: М109 Paladin производства США, "Акация" и "Гвоздика", - говорится в сообщении.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражения живой силе и технике 33-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Жеребянки и Мирное Запорожской области. За прошедшие сутки ВСУ потеряли на данном направлении до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, боевую бронированную машину, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", - заявило Минобороны РФ.

По его данным, на херсонском направлении потери ВСУ составили до 80 военнослужащих и три автомобиля. "В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30", - сказано в сообщении.