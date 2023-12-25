Военные РФ за сутки отразили пять атак ВСУ на трех направлениях

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили пять атак украинской армии на трех направлениях фронта, сообщает министерство обороны РФ в понедельник.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке огня артиллерии и ударов армейской авиации отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики", - сказано в сообщении.

По данным военного ведомства, "потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля".

Еще две атаки противника отражены на краснолиманском и донецком направлениях, говорится в сводке Минобороны.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации отразили атаку 5-й бригады нацгвардии Украины в районе севернее населенного пункта Григоровка Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 21-й механизированной бригады и 23-го стрелкового батальона в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское Донецкой народной республики. Потери противника составили до 180 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты Bradley, два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки: "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30", - информирует Минобороны России.

По его данным, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы (ДНР) и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Клещеевка (ДНР). Общие потери противника за сутки составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы "Мста-Б" и Д-20, два орудия Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Потери противника на данном направлении составили до 55 военнослужащих, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении.

На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражения живой силе и технике 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Гуляйполе Запорожской области. Суточные потери противника на данном направлении составили до 90 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и два орудия Д-30, информирует ведомство.

"На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери противника составили до 60 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б"", - сказано в пресс-релизе.

Уничтожение техники ВСУ

Минобороны РФ также заявило об уничтожении за сутки двух украинских пусковых установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T и перехвате пяти реактивных снарядов HIMARS.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса "IRIS-T" производства ФРГ, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах", - заявили в Минобороны России.

Кроме того, военные РФ за сутки сбили 40 украинских беспилотников в зоне спецоперации.

"Уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великий Выселок Харьковской области, Кременная, Площанка, Верхнекаменка Луганской народной республики, Марьинка Донецкой народной республики, Очеретоватое Запорожской области, Новая Каховка и Брилевка Херсонской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 558 самолетов, 261 вертолет, 10080 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14309 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7493 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16690 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в ведомстве.