Более 100 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за сильного ветра

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сильный ветер в воскресенье привел к повторным массовым отключениям электроснабжения в Дагестане, сообщает Минэнерго РФ.

Как говорится в сообщении, на 10:00 обесточены более 107 тыс. потребителей.

Аварийно-восстановительные работы ведут 39 бригад - более 100 человек и 50 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в субботу шквалистый ветер вызвал массовые нарушения энергоснабжения в 57 населенных пунктах Дагестана, без света оставались более 127 тыс. человек. К утру воскресенья энергетикам удалось полностью восстановить энергоснабжение, однако позже ветер снова спровоцировал отключения.