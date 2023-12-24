Глава МИД Индии на следующей неделе посетит РФ

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на следующей неделе совершит визит в Россию, сообщило в воскресенье внешнеполитическое ведомство республики.

"Глава МИД Индии посетит Россию с 25 по 29 декабря 2023 года в рамках продолжающихся двусторонних контактов между странами", - говорится в заявлении.

У Джайшанкара запланированы переговоры с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В сообщении указывается, что глава МИД Индии рассчитывает посетить Москву и Санкт-Петербург.