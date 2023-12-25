Глава МИД Индии обсудил в Москве развитие двухсторонних отношений

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на переговорах в Москве обсудил развитие индо-российских отношений, а также региональные конфликты.

"Состоялось открытое и перспективное общение с ведущими представителями российского стратегического сообщества (...) Обменялись мнениями по поводу того, как будут развиваться индо-российские отношения", - написал Джайшанкар в соцсети X.

"Также обсудили взаимодействие, мультилатерализм, конкуренцию между крупными государствами, региональные конфликты", - добавил он.

По словам главы индийского МИД, геополитика и стратегические интересы всегда будут способствовать положительному курсу в развитии отношений между Индией и РФ.

Накануне внешнеполитическое ведомство республики сообщило, что Джайшанкар посетит Россию с 25 по 29 декабря. У него запланированы переговоры с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым и главой МИД Сергеем Лавровым.

В сообщении указывалось, что глава МИД Индии рассчитывает помимо Москвы посетить и Санкт-Петербург.