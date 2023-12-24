Пострадавших из-за взрыва в многоэтажке в Сочи разместят в отеле
Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В многоквартирном шестиэтажном доме федеральной территории (ФТ) "Сириус" произошел взрыв, жильцов эвакуировали, сообщила пресс-служба ФТ "Сириус" в воскресенье.
На месте происшествия работают глава администрации "Сириуса" Дмитрий Плишкин, сотрудники администрации, коммунальных служб, спасатели. Причина взрыва пока не установлена.
"Пострадавшие будут размещены в отеле "Альфа Сириус", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме в Сочи произошло разрушение остекления жилого дома и балкона одной из квартир, без горения.
Пострадало два человека, двое спасены. 23 человека были эвакуированы.