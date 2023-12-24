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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Пострадавших из-за взрыва в многоэтажке в Сочи разместят в отеле

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В многоквартирном шестиэтажном доме федеральной территории (ФТ) "Сириус" произошел взрыв, жильцов эвакуировали, сообщила пресс-служба ФТ "Сириус" в воскресенье.

На месте происшествия работают глава администрации "Сириуса" Дмитрий Плишкин, сотрудники администрации, коммунальных служб, спасатели. Причина взрыва пока не установлена.

"Пострадавшие будут размещены в отеле "Альфа Сириус", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме в Сочи произошло разрушение остекления жилого дома и балкона одной из квартир, без горения.

Пострадало два человека, двое спасены. 23 человека были эвакуированы.

Сочи
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