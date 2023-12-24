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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Два человека пострадали в результате происшествия в многоквартирном доме в Сочи

Спасатели эвакуировали 23 жильца

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Два человека пострадали и двое были спасены из многоквартирного дома в Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в воскресенье.

"24 декабря в 20:46 по Москве диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о происшествии по адресу: г. Сочи, ул. Трубачева. (...) Установлено, что имеются разрушения остекления жилого дома и балкона одной из квартир, без горения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительной информации, два человека пострадали и двое были спасены. Также спасатели эвакуировали 23 жильца.

МЧС России Сочи
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