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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

На атомном контейнеровозе "Севморпуть" в Мурманске произошел пожар

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Главное управление МЧС России по Мурманской области сообщило о возгорании в одной из кают на лихтеровозе "Севморпуть" на предварительной площади 30 кв.м., при этом угроза распространения огня отсутствует.

"В настоящее время огнеборцы дошли до очага пожара, предпринимают все усилия для скорейшей ликвидации пожара, обследуют смежные помещения", - сказано в сообщении официального телеграм-канала ГУ МЧС России по Мурманской области.

В нем также отмечается, что "угрозы распространения нет".

Ранее ГУ МЧС России по Мурманской области сообщило о поступившем в управление сообщении о происшествии на территории ФГУП "Атомфлот".

МЧС России Мурманск
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