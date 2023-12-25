Пожар в каюте атомного лихтеровоза "Севморпуть" потушен

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание, которое в воскресенье вечером произошло в одной из кают атомного лихтеровоза "Севморпуть" ФГУП "Атомфлот", сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.

"Пожар ликвидирован. Пострадавших в происшествии нет", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Предварительная площадь возгорания составила 30 кв.м. Пожару был присвоен повышенный ранг 1-БИС.

Лихтеровоз "Севморпуть" спущен на воду в 1986 году. Был временно выведен из эксплуатации в 2007-2013 годах до принятия решения о его восстановлении. Доковый ремонт был завершен в декабре 2014 года. Ввод в техническую эксплуатацию состоялся в ноябре 2015 года. Мощность ядерной энергетической установки лихтеровоза составляет 29 МВт.