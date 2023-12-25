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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Путин примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ в Петербурге

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 25-26 декабря будет работать в Санкт-Петербурге, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а затем в неформальном саммите СНГ.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, на встрече глав государств ЕАЭС будут подведены итоги российского председательства в объединении, обсуждены перспективные направления интеграционных процессов. По итогам саммита планируется принять ряд документов, в том числе декларацию о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года.

На полях встречи глав государств будет подписано соглашение о зоне свободной торговли между странами ЕАЭС и Ираном.

На этом же заседании председательство в ЕАЭС перейдет к Армении. Премьер Армении Никол Пашинян заранее не сообщал о том, примет ли участие в мероприятиях в Санкт-Петербурге. В саммите ОДКБ, состоявшемся во второй половине ноября в Минске, армянская сторона не участвовала. Тогда помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил надежду на то, что представители Армении приедут в Петербург, "чтобы принять эстафетную палочку (председательства в ЕАЭС) у Путина".

Саммит ЕАЭС перейдет в неформальную встречу глав государств-участников СНГ, которую президент РФ традиционно собирает в конце года. Первым на эти мероприятия вечером в воскресенье в Петербург прибыл президент Киргизии Садыр Жапаров.

Ожидается также, что во вторник Путин проведет совещание о развитии агломерации Санкт-Петербурга - самого города и его окрестностей.

Владимир Путин ЕАЭС
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