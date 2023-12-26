Участникам неформального саммита СНГ представили насыщенную культурную программу

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подготовил для участников неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге насыщенную культурную программу, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Сегодня день неформального саммита лидеров государств-участников СНГ. Начинается он с культурной программы, которую президент Путин устроил в честь приехавших глав государств и правительств. Сейчас лидеры находятся в Павловске. Предусматривается посещение еще нескольких дворцов, после чего участники саммита приедут уже в Константиновский дворец, где состоится сам неформальный саммит", - сказал Песков на брифинге.

Путин выступит с обращением к участникам саммита. Затем состоится обед в честь участников встречи.

Песков отметил, что на этом рабочий день президента не завершится. "По ВКС президент планирует провести совещание по вопросам развития Санкт-Петербурга и пригородов", - сообщил он.

Неформальный саммит начался с экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы. Днем участники саммита приехали в музей-заповедник "Павловск", затем их ждут в Царском селе и в Петергофе, говорится в программе мероприятия.

В Павловске всех гостей - кроме президентов Азербайджана и Белоруссии Ильхама Алиева и Александра Лукашенко, которые в это время проводили двустороннюю встречу - рождественскими колядками встретил хор. После экскурсии по дворцу в одном из его залов для лидеров стран СНГ был дан небольшой концерт: симфонический оркестр "Северная симфония" и его солисты виолончелист Сергей Ролдугин и скрипач Павел Милюков исполнили несколько классических вальсов и романсов. Вел мини-концерт спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.