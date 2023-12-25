Экспорт минтая из РФ в этом году может вырасти на 13%, до более 880 тыс. т

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - РФ в 2023 году может экспортировать более 880 тыс тонн минтая, что на 13% больше, чем в прошлом году, прогнозирует Ассоциация добытчиков минтая (АДМ).

В то же время доходность поставок снизится на 5%, до $1,2 млрд.

"Ключевым трендом экспорта минтая в этом году стала переориентация с филе на мороженый минтай и сурими. В условиях снижения спроса и цены на филе в Европе российские предприятия вынужденно перенастроили производственные цепочки, - сообщается в пресс-релизе. - В результате выпуск минтая без головы вырос на 8%, неразделанного - на 53%, показатели по сурими втрое превысили результат прошлого года".

В результате за 10 месяцев этого года экспорт минтая достиг 752 тыс. тонн, что на 10% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как заявил президент АДМ Алексей Буглак, слова которого приводятся в пресс-релизе, помимо изменения структуры производства, росту экспорта способствовало увеличение вылова. Так, к 11 декабря вылов минтая в РФ превысил 1,9 млн тонн и почти сравнялся с показателем за весь 2022 год. По оценкам АДМ, по итогам года вылов может достичь 1,98 млн тонн, что на 4% больше, чем в прошлом году.

По его словам, в 2024 году направления экспорта, а также номенклатура выпускаемой продукции продолжат меняться. Главная причина - экспортная пошлина ЕС.

"В ноябре текущего года Еврокомиссия приняла решение об исключении продукции из минтая российского производства из квоты на беспошлинный импорт рыбопродукции в страны ЕС. С 1 января 2024 года импорт российского филе минтая в ЕС, а также филе второй заморозки, произведенного третьим странами из российского минтая, будет облагаться пошлиной 13,7%. Это будет оказывать дополнительное давление на конкурентоспособность нашей продукции на внешних рынках", - считает глава АДМ.

Глава ассоциации заявил, что по итогам года вырастут и поставки на внутренний рынок. "В июле мы прогнозировали рост внутреннего потребления на 30%, до 240 тыс. тонн. Примерно на эти цифры и выйдем", - сказал Буглак.

Комментируя решение США о запрете на импорт продукции, выработанной из российского минтая, глава ассоциации заявил, что рынок страны фактически закрыт для российского минтая с 2014 года. Однако на него поставлялось 20-25 тыс. тонн филе минтая из КНР, произведенного преимущественно из российского сырья.

"С точки зрения распределения поставок это не критично: произойдет перераспределение предложения. Освободившуюся нишу на рынке США займет аляскинский минтай, а соответствующий объем на рынках третьих стран заместит филе минтая из России или китайского производства, - заявил он. - Однако это решение однозначно приведет к росту цен на филе минтая на внутреннем рынке США и, как следствие, на переработанную продукцию, поскольку американское филе, как минимум, на треть дороже".

Как сообщалось, Минфин США расширил запрет на ввоз из РФ рыбы и морепродуктов, включив в перечень продукцию, выработанную из лосося, трески, минтая и краба российского происхождения.