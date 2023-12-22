Минфин США сможет дополнительно ограничивать импорт российских алмазов и рыбы

Ведомство решило запретить ввоз выловленных в российских водах лосося, минтая, крабов и трески

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подписал исполнительный приказ, позволяющий американскому Минфину дополнительно ограничивать импорт некоторых российских товаров, даже если они были переработаны в третьих странах, сообщает сайт министерства.

"Это дает Минфину возможность запретить импорт видов продукции, которые были переработаны или значительно изменены в третьих странах. Речь идет о таких товарах, как российские морепродукты, алмазы. Расширенный запрет на импорт вступит в силу, когда будут определены охватываемые товары", - говорится в пресс-релизе.

Сайт Белого дома уточняет, что запрет разрешается вводить на продукцию, добываемую, производимую частично или полностью на территории России. В случае с рыбой запреты могут вводиться, если она была выловлена в водах, находящихся под российской юрисдикцией.

Минфин США сообщил, что, используя новые полномочия, уже решил ввести запрет на импорт выловленных в РФ лосося, трески, минтая, а также крабов. Управление ведомства по контролю за иностранными активами OFAC объявило, что запрет действует с 22 декабря и распространяется на рыбу и крабов, выловленных в российских водах либо судами под российским флагом, продукцию из этой рыбы, частично или полностью произведенную на территории России. Таким образом, запрет затрагивает в том числе продукцию из третьих стран, произведенную с использованием российской рыбы и крабов.

Запрет на поставки рыбы и морепродуктов непосредственно из России США ввели еще в марте 2022 года.

Новые ограничения до 21 февраля 2024 года не будут распространяться на договоры, которые были заключены ранее 22 декабря этого года, указано в лицензии, дополняющей запрет OFAC.