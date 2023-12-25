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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Пашинян примет участие в неформальном саммите СНГ в Петербурге

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник отправился с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург.

"Премьер-министр Армении в Санкт-Петербурге 25 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, 26 декабря - в неформальной встрече лидеров СНГ", - заявили в пресс-службе правительства Армении.

Представители Армении в последнее время отказывались от участия в ряде мероприятий в рамках СНГ и ОДКБ.

В конце ноября спикер парламента республики Ален Симонян заявлял, что Армения должна принять участие в саммите Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге в декабре, поскольку становится председательствующей страной. Однако тогда он сообщал, что решения об участии в заседании Пашиняна пока нет.

В Кремле тогда же заявили, что президент РФ Владимир Путин может встретиться с Пашиняном в ходе неформального саммита СНГ в конце декабря в Санкт-Петербурге.

"В случае, если господин Пашинян туда приедет, а его ждут также, как и всех, то будет прекрасная возможность поговорить", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 ноября в ответ на вопрос о перспективах общения лидеров двух государств.

Никол Пашинян Петербург СНГ Армения
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