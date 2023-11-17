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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Пашинян приглашен на неформальный саммит СНГ в Петербурге

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян приглашен на неформальный саммит СНГ в Петербург в конце года, но участие его пока не подтверждено, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока не знаем. Все приглашены", - ответил он на вопрос, ждут ли Пашиняна на саммите СНГ в Петербурге.

"Армянская сторона прекрасно знает, что это традиционный формат. Конечно, мы его (премьера Армении - ИФ) будем ждать в Питере", - добавил Песков.

У него уточнили, не планируется ли телефонный разговор Путина и Пашиняна до другого саммита: ОДКБ.

"Пока нет. Но еще не состоялся саммит. Насколько я знаю, Пашинян не едет в Минск. Тем не менее, армянская сторона будет представлена на каком-то уровне", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Недавно стало известно, что премьер-министр Армении не поедет в Минск на саммит ОДКБ 23 ноября, в пресс-службе правительства Армении сообщили, что он не сможет участвовать в мероприятии. Песков выражал сожаление в связи с этим.

Дмитрий Песков ОДКБ СНГ Петербург Армения Никол Пашинян
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