Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

МЧС РФ заявило о снижении числа погибших в ЧС за год почти в 2,5 раза

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В МЧС РФ заявили о значительном снижении числа погибших в чрезвычайных ситуациях (ЧС) в этом году.

"С начала года произошло 288 чрезвычайных ситуаций, а также более 3,8 тыс. происшествий. В целом, количество ЧС ниже среднемноголетних значений. Наблюдается значительное снижение числа погибших на ЧС, почти в 2,5 раза. Благодаря совместной работе органов управления и сил РСЧС в 2023 году спасены жизни свыше 50 тыс. человек", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в понедельник.

При этом, в 2023 году произошло 350 тыс. пожаров, при которых погибли 7,2 тыс. человек, более 26 тыс. человек были спасены.

"В сравнении с аналогичным периодом количество пожаров увеличилось на 1,5%, гибель уменьшилась - на 2%. Вместе с тем в сравнении со среднемноголетними показателями количество пожаров уменьшилось на 15%, гибель на них - на 12%", - отметили в ведомстве.

Количество происшествий на водных объектах в сравнении с прошлым годом также удалось сократить на 4%, гибель на воде уменьшилась на 1%.

"За каждой цифрой стоит, прежде всего, круглосуточный труд наших пожарных, спасателей, военнослужащих, врачей, авиаторов, психологов и других специалистов. Нам есть чем гордиться, но важно сохранить эффективность работы на благо граждан нашей страны", - сказал глава МЧС РФ Александр Куренков, слова которого приводит пресс-служба министерства.

МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин подписал закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала

Путин подписал закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала

Мосгорсуд освободил экс-зампреда ЦБ РФ Корищенко от наказания за растрату

Мосгорсуд освободил экс-зампреда ЦБ РФ Корищенко от наказания за растрату

Иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" заморозили участие в проекте

Иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" заморозили участие в проекте

Пашинян примет участие в неформальном саммите СНГ в Петербурге

Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков из Европы

Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков из Европы

"Аэрофлот" в новогодний период увеличит число рейсов из Москвы в 26 городов РФ

"Аэрофлот" в новогодний период увеличит число рейсов из Москвы в 26 городов РФ

Продажи валюты экспортерами по итогам ноября могут приблизиться к 100% выручки

Продажи валюты экспортерами по итогам ноября могут приблизиться к 100% выручки

На атомном контейнеровозе "Севморпуть" в Мурманске произошел пожар

На атомном контейнеровозе "Севморпуть" в Мурманске произошел пожар

Два человека пострадали в результате происшествия в многоквартирном доме в Сочи

Что произошло за день: воскресенье, 24 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });