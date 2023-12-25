МЧС РФ заявило о снижении числа погибших в ЧС за год почти в 2,5 раза

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В МЧС РФ заявили о значительном снижении числа погибших в чрезвычайных ситуациях (ЧС) в этом году.

"С начала года произошло 288 чрезвычайных ситуаций, а также более 3,8 тыс. происшествий. В целом, количество ЧС ниже среднемноголетних значений. Наблюдается значительное снижение числа погибших на ЧС, почти в 2,5 раза. Благодаря совместной работе органов управления и сил РСЧС в 2023 году спасены жизни свыше 50 тыс. человек", - говорится в сообщении пресс-службы министерства в понедельник.

При этом, в 2023 году произошло 350 тыс. пожаров, при которых погибли 7,2 тыс. человек, более 26 тыс. человек были спасены.

"В сравнении с аналогичным периодом количество пожаров увеличилось на 1,5%, гибель уменьшилась - на 2%. Вместе с тем в сравнении со среднемноголетними показателями количество пожаров уменьшилось на 15%, гибель на них - на 12%", - отметили в ведомстве.

Количество происшествий на водных объектах в сравнении с прошлым годом также удалось сократить на 4%, гибель на воде уменьшилась на 1%.

"За каждой цифрой стоит, прежде всего, круглосуточный труд наших пожарных, спасателей, военнослужащих, врачей, авиаторов, психологов и других специалистов. Нам есть чем гордиться, но важно сохранить эффективность работы на благо граждан нашей страны", - сказал глава МЧС РФ Александр Куренков, слова которого приводит пресс-служба министерства.