Число пожаров в жилье в России снизилось на 16% в 2023 году

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Количество пожаров в жилье в 2023 году сократилось на 18 тысяч (на 16%), во время чрезвычайных ситуаций (ЧС) спасены более 5,5 тыс. человек, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"В этом году нам удалось снизить количество пожаров в жилье на 18 тысяч или 16%, в других зданиях и сооружениях - на 12 тысяч или более 8%. Число происшествий, связанных с автомобильным транспортом, уменьшилось на 14%, а на водном транспорте - на 37,5%", - сказал глава МЧС России в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что в 2023 году произошло почти 290 ЧС, на которых сотрудниками ведомства были спасены более 5,5 тыс. человек.

"Ведомство ежегодно спасает более 200 тыс. человек, тушит до 400 тыс. пожаров. При этом, при 288 чрезвычайных ситуациях в этом году подразделениями МЧС России спасены более 5,5 тысяч человек", - добавил Куренков.

Пиротехники чрезвычайного ведомства в общей сложности обнаружили и обезвредили 90 тыс. взрывоопасных предметов.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте www.interfax.ru.