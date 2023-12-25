Президент подписал закон о перечне экономически значимых организаций

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон о расширении перечня экономически значимых российских организаций (ЭЗО).\

Закон № 636-ФЗ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вносит изменения во вступивший в силу с 4 сентября 2023 года закон №470-ФЗ, который вводит понятие ЭЗО и наделяет правительство правом формировать перечень таких организаций, позволяет конечным российским бенефициарам этих организаций через суд получить их акции и доли в них в прямое владение, а также перейти на прямую выплату дивидендов.

Закон позволяет относить к экономически значимым российским организациям (ЭЗО) недропользователей со штатом от 500 сотрудников, профучастников финансового рынка с активами в управлении от 400 млрд рублей, а также структуры, чьи сервисы использует более 2 млн пользователей.

Опубликованный закон дает российским бенефициарам три месяца для перехода на прямое владение их акциями/долями. Срок отсчитывается с момента получения извещения от ЭЗО о решении суда о приостановке корпоративных прав иностранных холдинговых компаний (ИХК) в ЭЗО. Если в отведенный срок российские бенефициары не выполнят эту обязанность, то ЭЗО должна будет в течение 10 рабочих дней уведомить об этом Росфинмониторинг, а тот - выдать российским бенефициарам предписание об устранении выявленных нарушений с указанием срока его исполнения.

Изменения в закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями" предусматривают, что согласование сделок с властями и соблюдение ряда обязательных корпоративных процедур станет необязательным при переходе на прямое владение акциями и долями ЭЗО. В частности, не будет требоваться получение согласия Банка России на приобретение акций или долей в такой организации, если она является кредитной или другой финансовой. Также можно будет обойтись без согласия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России или Федеральной антимонопольной службы.

Закон расширяет список критериев отнесения компании к ЭЗО: на такой статус смогут претендовать участники рынка ценных бумаг - управляющие компании (УК), распоряжающиеся активами не менее 300 тысяч клиентов на сумму более 400 млрд рублей. На этот статус сможет претендовать и материнская структура такой УК, но есть обязательное условие - или она, или "дочка" должны оказывать "существенное влияние на обеспечение стабильности и развитие финансового рынка" РФ.

Также в перечень ЭЗО разрешается включать компании, если их услугами и сервисами пользуются более 2 млн человек. Кроме того, этот статус может быть предоставлен структурам с правом пользования недрами в РФ (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых), если количество сотрудников у них или их дочерних структур более 500 человек.

При этом сохраняется действующее условие о том, что к ЭЗО могут быть отнесены компании, где уровень прямого или косвенного участия российских бенефициаров через иностранные холдинговые компании превышает 50%, либо он более 30%, но они могли определять решения ИХК, либо более 20%, но к акционерам или самой ЭЗО применены ограничительные меры блокирующего характера "недружественными" государствами или их объединениями.