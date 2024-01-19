В Думе не поддержали идею конфискации российских активов офшорных структур

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике не поддержал законопроект о передаче под госуправление и последующей конфискации находящихся в России активов, принадлежащих иностранным офшорным структурам, в случае отказа их собственников оформить владение через российские лица.

Отрицательное заключение комитет подготовил на законопроект № 281874-8, внесенный в палату в январе 2023 года группой депутатов от "Справедливой России - Патриоты - за правду", среди которых Михаил Делягин, Олег Нилов, Геннадий Семигин. Они предложили передать в управление уполномоченному правительством федеральному органу исполнительной власти находящиеся в России активы, принадлежащие зарегистрированным в офшорных юрисдикциях структурам. Затем, согласно проекту, через полгода эти активы были бы конфискованы в пользу государства, если владение активами не было оформлено на российские компании или физлица.

Инициатива не согласуется с Конституцией, по которой никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда; принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения, говорится в заключении думского комитета на законопроект.

Кроме того, предлагаемое регулирование "создает экономические, финансовые, юридические и репутационные риски", считает комитет Госдумы.

"Устанавливаемая законопроектом конфискация активов несет в себе риски предъявления судебных претензий к бюджету, в том числе в рамках договоров Российской Федерации о поощрении и взаимной защите капиталовложений и инвестиций", - говорится в заключении.

В нем указывается на риск обращения иностранных компаний в международный арбитраж, который должен будет установить факт экспроприации и определить объем компенсации для инвестора. Если же РФ добровольно не исполнит решения арбитражей, то компании смогут инициировать процедуру их признания в любых иностранных юрисдикциях, что может привести к расходам из федерального бюджета.

Также комитет Госдумы обращает внимание и на другие недоработки в проекте. В нем не определены конкретные виды активов, на которые распространяются его положения, а также не предусматривается каких-либо ограничений по владению активами в отношении офшорных компаний, которые будут зарегистрированы после вступления в силу закона.

Ранее законодатели уже приняли инициативы, направленные на исключение недружественных иностранных совладельцев из владения или ограничение в управлении российскими активами. В частности, в 2023 году был принят закон о возможности бенефициаров экономически значимых организаций (ЭЗО) перейти на прямое владение акциями, долями в них, исключив из цепочки владения иностранные холдинговые структуры (ИХК) из недружественных юрисдикций. Также отнесение компании к ЭЗО позволяет через суд временно приостановить в отношении нее корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.