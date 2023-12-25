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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

На российских верфях для ВМФ строятся десятки кораблей различных классов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов находятся в разных стадиях готовности, заявил президент России Владимир Путин на церемонии подъёма флага на поступающих в состав Военно-морского флота (ВМФ) России кораблях.

"Сейчас на стапелях, у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности - вот сейчас стоят и над ними работают - пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов", - сказал Путин.

По его словам, в Северодвинске на "Севмаше" в предстоящие три года планируется построить три атомных подводных крейсера "Борей-А" и пять многоцелевых атомных подводных лодок "Ясень-М", а на петербургских "Адмиралтейских верфях" сейчас строится шесть дизельных подводных лодок.

Кроме того, как сообщил Путин, размещён заказ на строительство патрульных кораблей арктической зоны, в том числе для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути.

Владимир Путин
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