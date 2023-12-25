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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Путин пообещал, что РФ укрепит морскую мощь на всех стратегических направлениях

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Россия реализует все свои планы по строительству кораблей, качественно укрепит свою морскую мощь на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана, заявил президент Владимир Путин.

"Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству кораблей, качественно укрепим морскую мощь России на всех стратегических направлениях и в районах Мирового океана", - сказал Путин в ходе церемонии поднятия флагов на новых боевых кораблях, поступающих в состав Военно-Морского Флота.

Он отметил, что уже в ближайшее время фрегат "Адмирал Головко" пополнит состав Северного флота, а малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" и морской тральщик "Лев Чернавин" будут нести службу на Балтийском флоте, защищая западные рубежи страны.

"Хочу поздравить военных моряков, корабелов с сегодняшним событием, поблагодарить трудовые коллективы предприятий за профессионализм и высокую самоотдачу, а экипажам кораблей пожелать достойной службы на благо России. И конечно, по старой флотской традиции желаю вам семь футов под килем", - сказал Путин.

Владимир Путин Балтийск
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