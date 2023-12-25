Подписан закон о запрете представителям нежелательных организаций быть участниками НКО

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ подписал за закон об усовершенствовании порядка выхода из состава учредителей некоммерческих организаций (НКО).

Документ, размещенный в понедельник на портале правовой информации, в частности, предусматривает, что лицо, включенное в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, не может быть учредителем, членом, участником общественного объединения и НКО.

Предусматривается также возможность решением высшего органа управления фонда или автономной некоммерческой организации (АНО) исключать из состава учредителей физическое лицо в случае его смерти, признания недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим; юридическое лицо - в случае прекращения деятельности юридического лица в связи с ликвидацией или исключением из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.

"Сейчас непростая ситуация. Есть люди, уехавшие из России. Есть люди, потерявшие интерес к организациям, которые раньше они же учреждали. Наоборот, есть те, кто готов участвовать в работе НКО и войти в состав учредителей. Это действительно серьезные вопросы. Появится работающий механизм изменения состава учредителей НКО", - сказала ранее соавтор законопроекта, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева.

Кроме того, законом уточняется порядок реализации права учредителей некоммерческих корпораций, учредителей фондов и АНО на выход из состава их учредителей.

Закон также уточняет порядок реализации права физического и (или) юридического лица войти в состав учредителей некоммерческой корпорации, учредителей фонда и АНО.