Благотворительный проект GlobalGiving внесен в реестр нежелательных в России НПО

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Минюст внес американский фонд GlobalGiving Foundation в реестр неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

В обновленном реестре на сайте министерства указано, что фонд был внесен в перечень в январе, а в декабре - еще две германские организации - "Свободная Россия Берлин" и "Свободная Россия Северный Рейн-Вестфаллия".

Решение о признании НПО нежелательными приняла Генпрокуратура России.

GlobalGiving - интернет-ресурс, позволяющий благотворителям найти проекты и инициативы для поддержания. Он существует с 2002 года.