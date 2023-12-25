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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки под контроль российских войск

Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки под контроль российских войск
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Фото: Алексей Даничев/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие взяли под контроль город Марьинка вблизи от Донецка, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом Шойгу отметил, что за девять лет вооружённые силы Украины создали в городе мощнейший укрепрайон, соединённый и подземными ходами.

"Фактически на каждой улице - свои хорошо укреплённые и довольно хорошо защищённые от всех ударов как с воздуха, так и артиллерии сооружения, долговременные огневые точки, сложная система подземных коммуникаций. Благодаря решительным действиям наших военнослужащих укрепрайон был взломан", - доложил Шойгу.

"С учётом того, - продолжил он, - что там более трёх тысяч домов и каждый дом представлял из себя хорошо укреплённую точку, освобождение данного населённого пункта, естественно, снижает возможности вооружённых сил Украины, и даёт нам дополнительные возможности по дальнейшим действиям в этом направлении".

Взятие Марьинки в ходе СВО позволяет ВС РФ выйти на "более широкий оперативный простор", заявил в свою очередь Владимир Путин.

"Действительно, здесь как минимум, два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. Второй - взломав вот этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года, фактически, построил там значительные количество железобетонных укрепления, ходов сообщения, - наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор", - сказал он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Сергей Шойгу Марьинка Украина
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