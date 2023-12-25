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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Транскам открыли для всех видов транспорта после непогоды

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта разрешено по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Россию и Южную Осетию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 19:00 25 декабря", - говорится в сообщении.

Ранее движение по Транскавказской автомагистрали закрывалось с 12:00 23 декабря из-за непогоды.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.

Транскам Южная Осетия
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