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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

Транскам открыли для всех видов транспорта

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Движение по Транскавказской автомагистрали восстановлено в штатном режиме для всех видов транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

Движение на участке "н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях разрешили с 12:00 по Москве 9 января до особого распоряжения после расчистки дорожного полотна.

8 января вечером из-за ухудшения погоды движение на этом участке запретили полностью.

Транскам - единственная дорога, которая соединяет Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.

Транскам МЧС Северная Осетия Южная Осетия
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