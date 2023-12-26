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Завод Hyundai в Петербурге выйдет из простоя в январе 2024 года

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский автозавод южнокорейского концерна Hyundai (ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", ХММР) выйдет из режима простоя в январе 2024 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"На январь простой на заводе не продлен", - сказали агентству в компании.

Завод автомобильного концерна в Петербурге приостановил выпуск автомобилей с 1 марта 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих.

Как сообщалось, автозавод ХММР будет продан за символическую стоимость близкой к дилерскому холдингу "Авилон" компании "Арт-Финанс", которая ранее также купила российские активы Volkswagen. Сделка была одобрена на заседании совета директоров компании.

"В настоящее время Hyundai договаривается с "Арт-Финанс" о деталях сделки", - отмечалось в сообщении автопроизводителя.

При этом Hyundai планирует продолжить предоставлять послепродажное обслуживание и другие услуги своим клиентам в России.

Цена сделки в сообщении компании не уточнялась. Как писала южнокорейская The Chosun Ilbo, она утверждена на уровне символических 140 тыс. вон - то есть, примерно на уровне 10 тыс. руб. по текущему курсу.

ООО "Арт-Финанс", о продаже активов которому идет речь в сообщении Hyundai, было зарегистрировано в Москве в середине февраля. Его основным владельцем является президент автодилерской группы "Авилон" Андрей Павлович. Как сообщалось, в мае компания "Арт-Финанс" приобрела активы российского представительства ООО "Фольксваген Груп Рус", включая подконтрольные ему местные ООО "Фольксваген Компоненты и Сервис", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс" и ООО "Скания Страхование". VW в своей отчетности сообщал, что активы были проданы за 125 млн евро. Позже приобретенные юрлица были переименованы в рамках ребрендинга для создания на их базе автомобильной группы под названием AGR.

Как сообщалось, российскими активами Hyundai, в том числе автозаводом в Петербурге, ранее также интересовался калининградский "Автотор", который после прекращения кооперации с южнокорейским партнером и с германской BMW развивает в домашнем регионе сотрудничество с китайскими марками (в частности, с BAIC, Kaiyi, SWM).

Автозавод Hyundai работал в Петербурге с 2010 года. Выпуск автомобилей на нем был приостановлен с марта 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. До весны 2022 года предприятие мощностью более 200 тыс. автомобилей в год выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. По итогам 2022 года предприятие снизило выручку в 4,1 раза, до 50,3 млрд рублей, получило 18,8 млрд рублей чистого убытка против 11,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее.

Hyundai Volkswagen Санкт-Петербург
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