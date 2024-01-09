Российский завод Hyundai вышел из простоя

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Петербургский автозавод южнокорейского концерна Hyundai (ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", ХММР) вышел из режима простоя.

"Простой не продлен. Занимаемся обучением персонала и обслуживанием оборудования", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что автозавод приостановил выпуск автомобилей с 1 марта 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих.

Ожидается, что автозавод ХММР будет продан за символическую стоимость близкой к дилерскому холдингу "Авилон" компании "Арт-Финанс", которая ранее также купила российские активы Volkswagen.

"В настоящее время Hyundai договаривается с "Арт-Финанс" о деталях сделки", - отмечалось в сообщении автопроизводителя.

При этом Hyundai планирует продолжить предоставлять послепродажное обслуживание и другие услуги своим клиентам в России.

Цена сделки в сообщении компании не уточнялась. Как писала южнокорейская The Chosun Ilbo, она утверждена на уровне символических 140 тыс. вон - то есть, примерно на уровне 10 тыс. рублей по текущему курсу.

ООО "Арт-Финанс", о продаже активов которому идет речь в сообщении Hyundai, было зарегистрировано в Москве в феврале 2023 года. Его основным владельцем является президент автодилерской группы "Авилон" Андрей Павлович.

В мае 2023 года компания "Арт-Финанс" приобрела активы российского представительства ООО "Фольксваген Груп Рус", включая подконтрольные ему местные ООО "Фольксваген Компоненты и Сервис", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс" и ООО "Скания Страхование". VW в своей отчетности сообщал, что активы были проданы за 125 млн евро. Позже приобретенные юрлица были переименованы в рамках ребрендинга для создания на их базе автомобильной группы под названием AGR.

Российскими активами Hyundai, в том числе автозаводом в Петербурге, ранее также интересовался калининградский "Автотор", который после прекращения кооперации с южнокорейским партнером и с германской BMW развивает в домашнем регионе сотрудничество с китайскими марками (в частности, с BAIC, Kaiyi, SWM).

Автозавод Hyundai действует в Петербурге с 2010 года. Выпуск автомобилей на нем был приостановлен с марта 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. До весны 2022 года предприятие мощностью более 200 тыс. автомобилей в год выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. По итогам 2022 года предприятие снизило выручку в 4,1 раза, до 50,3 млрд рублей, получило 18,8 млрд рублей чистого убытка против 11,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее.