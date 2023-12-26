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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Хвойный лес в Ясной Поляне взяли под охрану накануне новогодних праздников

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Музее-заповеднике Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" под Тулой усилена охрана мемориальных хвойных насаждений от незаконных порубок в канун новогодних праздников, сообщили "Интерфаксу" в дирекции музея.

Несколько постов будут работать по 31 декабря включительно.

Хвойные насаждения в Ясной Поляне появились при жизни Льва Толстого. Первые ели были посажены в 1878-81 годах в юго-западной части усадьбы.

В 1889-91 годах по инициативе жены писателя Софьи Андреевны Толстой в Ясной Поляне севернее дубового леса Чепыж появилась еще одна еловая посадка - Елочки за Чепыжом. Часть посадок была сделана по обычной схеме, другая часть получила весьма оригинальную форму. Писатель относился к этому месту с особым чувством. Не случайно именно здесь находится его любимая скамейка. Деревья на этом участке восстанавливали в 1965 году.

Ближе к Воронке Софьей Андреевной был посажен участок "Елочки у колодца". В 1970-90-е годы этот участок восстанавливался и дополнялся молодыми елями.

Ясная Поляна - родовое имение Толстого, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные писателем леса), как и здания конца XVIII - начала XIX веков поддерживаются в своем неизменном историческом виде. Ежегодно музей посещают более 250 тыс. человек.

Ясная Поляна Тула Лев Толстой
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