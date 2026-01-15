Поиск

В сочинском "Дендрарии" ветер уничтожил полсотни коллекционных деревьев

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Сочи сильный ветер уничтожил в парке "Дендрарий" больше полусотни коллекционных деревьев, которые представляли научную ценность, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парка.

"Новогодним ветровалом и снеголомом был нанесен значительный ущерб парку "Дендрарий". Вывернуто с корнем и сломлено более 50 деревьев, кустарников и пальм. Еще больше растений пострадали из-за повреждений кроны", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, каждое поврежденное растение является коллекционным и каждая потеря очень ощутима. Например, упавшая сосна Жерарда (Pinus gerardiana) - единственный взрослый экземпляр в хвойной коллекции парка, представляющий большую научную ценность. Кроме того, дерево имело шишки с семенами, а значит было перспективно для размножения.

"Эта сосна является эндемиком западных Гималаев. Естественный ареал произрастания очень ограничен и охватывает восточный Афганистан, Пакистан (Хайбер-Пахтунхва), северо-западную Индию (Химачал-Прадеш) и юго-запад Тибета. Она растет на сухих, скалистых склонах на высотах от 1800 до 3000 метров. У нее удивительная кора - гладкая и пятнистая с отслаивающимися крупными кружевными пластинами. Семена этой сосны "чилгоза" - съедобные, как семена сибирской или корейской сосен, которые мы привыкли называть "кедровые орешки", - рассказал представитель "Дендрария".

После обследования упавшего 9-ти метрового дерева, было принято решение спасти сосну - вывернутая корневая система пострадала не сильно. Были проведены работы по формированию кроны, чтобы уменьшить парусность дерева, после чего сотрудники парка при помощи техники подняли и закрепили сосну. Состояние дерева сейчас стабилизировано.

Сочи Дендрарий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве считают необходимым продолжение диалога с США по Украине

 В Москве считают необходимым продолжение диалога с США по Украине

Россия за 11 месяцев сократила экспорт продукции АПК на 8% при росте импорта на 14%

На директора нацпарка "Куршская коса" завели дело о незаконной рубке леса

 На директора нацпарка "Куршская коса" завели дело о незаконной рубке леса

Из России вышлют сотрудника британского посольства

ФСБ выявила сотрудника британских спецслужб, работавшего в РФ под прикрытием

Начальник Генштаба сообщил о пресечении попыток ВСУ демонстрировать присутствие в Купянске

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 34 украинских БПЛА
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 41 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 13 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 120 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });