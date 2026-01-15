В сочинском "Дендрарии" ветер уничтожил полсотни коллекционных деревьев

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Сочи сильный ветер уничтожил в парке "Дендрарий" больше полусотни коллекционных деревьев, которые представляли научную ценность, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парка.

"Новогодним ветровалом и снеголомом был нанесен значительный ущерб парку "Дендрарий". Вывернуто с корнем и сломлено более 50 деревьев, кустарников и пальм. Еще больше растений пострадали из-за повреждений кроны", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, каждое поврежденное растение является коллекционным и каждая потеря очень ощутима. Например, упавшая сосна Жерарда (Pinus gerardiana) - единственный взрослый экземпляр в хвойной коллекции парка, представляющий большую научную ценность. Кроме того, дерево имело шишки с семенами, а значит было перспективно для размножения.

"Эта сосна является эндемиком западных Гималаев. Естественный ареал произрастания очень ограничен и охватывает восточный Афганистан, Пакистан (Хайбер-Пахтунхва), северо-западную Индию (Химачал-Прадеш) и юго-запад Тибета. Она растет на сухих, скалистых склонах на высотах от 1800 до 3000 метров. У нее удивительная кора - гладкая и пятнистая с отслаивающимися крупными кружевными пластинами. Семена этой сосны "чилгоза" - съедобные, как семена сибирской или корейской сосен, которые мы привыкли называть "кедровые орешки", - рассказал представитель "Дендрария".

После обследования упавшего 9-ти метрового дерева, было принято решение спасти сосну - вывернутая корневая система пострадала не сильно. Были проведены работы по формированию кроны, чтобы уменьшить парусность дерева, после чего сотрудники парка при помощи техники подняли и закрепили сосну. Состояние дерева сейчас стабилизировано.