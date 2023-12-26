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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

ОАК сообщила о выполнении гособоронзаказа в 2023 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил о выполнении гособоронзаказа 2023 года.

"Гособоронзаказ мы выполнили, все, что предусматривалось и подписанными контрактами, и планами-графиками, все поставлено в срок и иногда даже по отдельным заводам с опережением", - сказал Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что в этом году значительно выросли заказы Минобороны на поставку самолетов.

"Буквально в два раза вырос заказ, допустим, по самолетам Су-57", - заявил глава ОАК.

"В 2024 году заказ еще больше, работы еще больше, но мы надеемся, что с этой задачей тоже справимся", - добавил он.

ОАК Юрий Слюсарь
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