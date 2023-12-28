Мантуров заявил о более чем двукратном увеличении гособоронзаказа в 2023 году

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Объем поставок военной техники по гособоронзаказу в 2023 году более чем в два раза больше, чем в предыдущем, заявил через пресс-службу Минпромторга вице-премьер - глава ведомства Денис Мантуров.

"Выполнение гособоронзаказа сейчас находится на уровне не менее 98%. При этом фактический его объем по сравнению с прошлым годом увеличен более чем в два раза", - сказал он.

Мантуров также отметил, что сейчас правительство вместе с Минобороны и предприятиями ОПК ведут работу по поддержанию требуемого уровня обеспеченности войск, исходя из конкретных потребностей подразделений и решаемых боевых задач.