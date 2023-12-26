Первый пуск "Ангары-А5" с космодрома "Восточный" запланирован на март

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Первый пуск ракеты-носителя (РН) "Ангара" с космодрома "Восточный" планируется на март следующего года. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.

"Мы надеемся, что в марте, в первом квартале, мы осуществим первый пуск", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) во вторник, отвечая на вопрос о сроках первого пуска РН "Ангара" с космодрома "Восточный".

Речь идет о пуске РН "Ангара-А5".

28 ноября первый заместитель генерального директора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сообщил, что первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с "Восточного" планируется провести в первом квартале 2024 года.

23 декабря в "Роскосмосе" сообщили, что Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева отправил из омского филиала ракету-носитель "Ангара-А5" на "Восточный".

В интервью "России 24" Борисов отметил, что сегодня практически завершена первая стадия строительства этого нового космодрома России.

"Завершены лётные испытания ракетно-космического комплекса "Союз-2", стартовые технические комплексы прошли всю экспериментальную отработку, создана вся необходимая эксплуатационная документация, сформированы расчеты", - сказал Борисов.

"Что касается второго этапа, - продолжил он, то основной его объект – стартовый комплекс для запуска "Ангары" готов уже практически на 100 процентов".

Борисов также напомнил, что в последующем на "Восточный" планируется переместить и пилотируемую космонавтику.

"Ангара" – семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъёмности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара -1.2") до 38 т ("Ангара" -А5В") на низкой околоземной орбите.