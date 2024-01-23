Первый пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" с "Восточного" намечен на начало апреля

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный состоится в первой декаде апреля.

"Мы готовы, наверное, в первой декаде апреля осуществить пуск "Ангары", ракета уже находится на Восточном с разгонным блоком", - сказал Борисов во вторник на пленарном заседании 48-х Академических чтений по космонавтике памяти С.П. Королева ("Королевские чтения").

26 декабря 2023 года Борисов сообщил, что первый пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован на март 2024 года.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.