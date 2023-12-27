Ракета "Союз-2.1в" с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы РФ провели с космодрома Плесецк пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с военным спутником, сообщило Минобороны РФ.
"В среду, 27 декабря, в 10 часов 03 минуты с государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.