Запущенный в интересах Минобороны РФ спутник выведен на околоземную орбиту

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Космический аппарат в интересах Минобороны РФ, запущенный в среду на ракете легкого класса "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк, вышел на расчетную орбиту, сообщили в среду в Минобороны России.

"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Старт ракеты "Союз-2.1в" состоялся в 10.03 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск и выведение спутника на расчетную орбиту прошли в штатном режиме, подчеркнули в российском военном ведомстве. После старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

После выведения на орбиту офицеры Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли сведения о космическом аппарате в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства и приступили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте.