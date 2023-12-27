Минобороны РФ заявило об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за сутки на купянском направлении отразили шесть атак штурмовых групп 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ за сутки составили до 45 военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30.

В министерстве обороны также сообщили, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки двух бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики.

"Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и гаубица Д-30", - сказали военные.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новгородское Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Веселое, Красное, Клещеевка, Васюковка, Богдановка и Андреевка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что общие потери украинской армии за сутки на данном направлении составили до 280 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля; ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы "Мста-Б", две самоходные артиллерийские установки "Акация", две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным российских военных, потери ВСУ за сутки составили до 90 военнослужащих и три пикапа.

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии и авиации нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовых бригад в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - сказали в министерстве.

В ведомстве заявили, что украинские силы на данном направлении потеряли за сутки до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

"На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск и огня артиллерии потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", орудие Д-20 и четыре самоходных артиллерийских установки "Гвоздика"", - сказали в Минобороны РФ.

Сбиты украинский вертолет Ми-8 в ДНР и 17 беспилотников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщили в министерстве.

"В течение суток перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS, а также противолокационная ракета HARM и управляемая авиационная бомба JDAM", - сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве заявили, что оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены: командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады Нацгвардии, склад топлива, а также живая сила и военная техника в 127 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 560 самолетов, 262 вертолета, 10121 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14341 танк и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7527 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16765 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказали в ведомстве.