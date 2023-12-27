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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Швейцария в этом году поставила в РФ 1,2 тыс. тонн сыра

Швейцария в этом году поставила в РФ 1,2 тыс. тонн сыра
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Швейцария в 2023 году поставила в Россию 1,2 тыс. тонн сыра, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу "Россия 24" в среду.

"Что касается импорта из "недружественных" стран, могу выделить Швейцарию, которая была нейтральной, а сегодня стала не совсем нейтральной. Где-то 1,2 тыс. тонн сыра пришло, а все остальное - практически только из дружественных стран", - сказал он. При этом Данкверт напомнил, что поставки из многих стран, которые сейчас включены в категорию "недружественных", запрещены еще с 2014 года, когда РФ таким образом ответила на санкции, введенные против нее после присоединения Крыма (так называемое продовольственное эмбарго).

По его словам, в настоящее время 50% импорта пищевой продукции приходится на поставки в рамках Союзного государства с Белоруссией. Остальная часть поступает из дружественных стран, в числе которых он назвал Бразилию.

Данкверт также сообщил, что в рамках ЕАЭС наиболее полно налажено информационное сотрудничество с Белоруссией. Оно позволяет контролировать все поставки, что обеспечивает их безопасность. "Мы (с помощью информационных систем - ИФ) видим, что к ним входит, что к нам едет, они видят все перемещения у нас, - сказал он. - Здесь мы далеко ушли вперед, чем со всеми остальными странами. С Казахстаном, Киргизией и Арменией результатов пока не добились, несмотря на то, что занимаемся достаточно давно".

Говоря об экспорте, Данкверт заявил, что его география довольно широка и включает страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и другие направления. "То есть наша работа по диверсификации (поставок - ИФ), которую мы проводили еще с начала 2000-х годов, оказалась правильной", - заявил он.

Россельхознадзор Сергей Данкверт Швейцария
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