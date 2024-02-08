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Минсельхозпрод Белоруссии повысил экспортные цены на сыры для РФ

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии повысило минимальные экспортные цены на сыры, которые поставляется в Россию.

В соответствии с постановлением Минсельхозпрода, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, с 8 февраля минимальная экспортная цена на сыры жирностью 45% и ниже на условиях FCA - завод-изготовитель составляет 395 российских рублей за 1 кг (ранее 390 рублей), жирностью выше 45% - 400 рублей за 1 кг (ранее 390 рублей).

Действующие цены на иную молочную продукцию и мясо КРС при поставках в РФ сохранены на прежнем уровне.

В соответствии с ранее принятым решением белорусского правительства, Минсельхозпрод с июня 2022 года устанавливает минимальные экспортные цены на ряд продовольственных товаров в зависимости от определенного рынка сбыта.

Минсельхоз Белоруссия
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