Правительство РФ планирует внедрить выплаты за наставничество

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует разработать поправки в Трудовой кодекс для выплат педагогам за наставничество, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы договорились вместе с коллегами вчера, что мы разработаем вместе с парламентом поправки в трудовое законодательство, которые выделят в составе фонда оплаты труда эти выплаты и соответствующим образом отрегулируют их дальше нормативными актами для того, чтобы это обрело силу закона, и это были четко выплаты за наставничество", - сказала Голикова на заседании Госсовета с участием президента РФ Владимира Путина в среду.

Она подчеркнула, что выплата будет касаться любой сферы, где используется институт наставничества. "Мы договорились отработать концепцию и модели наставничества как рекомендательные подходы, пока. Дальше посмотрим, если потребуются еще какие-нибудь изменения в действующее законодательство, то тогда отработаем их вместе с субъектами РФ и вместе с комиссиями Госсовета", - подчеркнула вице-премьер.

Голикова также сообщила, что на базе министерства просвещения с участием экспертов была создана рабочая группа, которая в ближайшее время представит концепцию наставничества.

Кроме того, как сказала Голикова, результаты эксперимента по снижению бюрократической нагрузки на учителей должны быть представлены к 1 сентября 2024 года.