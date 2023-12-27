Что произошло за день: среда, 27 декабря

Решение Абхазии о передаче дачи в Пицунде в собственность России, дело ФАС против четырех производителей яиц, рост ВВП России на 4,4% в ноябре

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент Абхазии подписал закон о передаче дачи в Пицунде в российскую собственность. Ранее в среду соглашение между правительствами двух стран ратифицировал парламент Абхазии на внеочередном заседании.

- ФАС возбудила дело в отношении четырех производителей яиц в Волгоградской области. По данным службы, они допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен на куриные яйца на 45% - 100% в сравнении с октябрем.

- Владимир Машков стал президентом "Золотой Маски". В конце августа Союз театральных деятелей России, который с 4 декабря возглавил Машков, решил создать свою премию и фестиваль "Золотая Маска", выйдя из состава участников АНО "Фестиваль "Золотая маска"".

- В Российской академии художеств опровергли информацию о планах Зураба Церетели покинуть должность президента академии в январе 2024 года. Там заявили, что в декабре 2021 года Церетели переизбрали сроком на пять лет.

- Минэкономразвития РФ заявило о росте ВВП в ноябре на 4,4%, за январь-ноябрь показатель вырос на 3,3%.

- Правительство РФ планирует разработать поправки в Трудовой кодекс для выплат педагогам за наставничество. На базе министерства просвещения была создана рабочая группа, которая представит концепцию наставничества, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

- Леонид Слуцкий возглавил китайский "Шанхай Шэньхуа". К работе он приступит 1 января 2024 года.