Акционеры Роснефти утвердили промежуточные дивиденды в 30,77 руб. на акцию

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры "Роснефти" на внеочередном собрании в заочной форме утвердили выплату промежуточных дивидендов в размере 30,77 рубля на акцию, сообщила компания.

Список акционеров для получения дивидендов составляется по данным реестра на 11 января 2024 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и профучастникам намечено осуществить не позднее 25 января, другим акционерам - не позднее 15 февраля 2024 года.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии составила 652 млрд руб. В рамках действующей дивидендной политики на дивидендные выплаты направляется 50% чистой прибыли по МСФО, выплаты могут осуществляться два раза в год.

Уставный капитал НК составляет 105 млн 981 тыс. 778, 17 руб., он разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций номиналом 0,01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было.

По итогам работы в 2022 году суммарные дивиденды "Роснефти" составили 38,36 руб. на акцию (в том числе промежуточные - 20,39 руб./а).