Дрейф ледостойкой платформы "Северный полюс" продлится до весны 2024 года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В начале 2024 года при помощи судна "Академик Трешников" произойдет ротация состава дрейфующей станции "Северный полюс-41", после чего она продолжит работу, сообщил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров журналистам.

"В настоящий момент экспедиция "Северный полюс-41" продолжает свой дрейф. Было принято решение о продлении срока действия экспедиции до весны 2024 года. Таким образом, получается, что у нас общий дрейф продлится более полутора лет", - сказал Макаров.

Он уточнил, что в начале 2024 года "Академик Трешников" подойдет к экспедиции "СП-41" и совершит ротацию сотрудников. Также будут переданы посылки, почта, подарки и поздравления от школьников, которые они писали для сотрудников станции через "Полярную почту".

"Если говорить о планах, то платформа весной завершит дрейф, вернется в Мурманск, где будет проведено обслуживание и ремонт", - уточнил директор ААНИИ.

По его словам, в августе 2024 года платформа пойдет в экспедицию "Северный полюс-42".

Макаров сообщил, что экспедиция проходит в штатном режиме и успешна, 80% научного состава продолжает работать на платформе.

"В результате экспедиции отобраны пробы донных отложений. Сейчас они проводят свои исследования, в том числе и в лабораториях. И это все необходимо для уточнения карты биологического строения", - сказал Макаров.

По его словам, к исследователям приходят медведи. "Около десятка случаев захода медведя в лагерь мы наблюдали, но прямых контактов не было. Они, в общем-то, тоже интересуются полярными исследованиями, рвут научные палатки, провода и так далее", - уточнил директор ААНИИ.

Как сообщалось, дрейфующая станция "Северный полюс-41" заработала в октябре 2022 года. Платформа (ЛСП) предназначена для круглогодичных комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Длина ЛСП составляет 67,8 м, ширина - 22,5 м, водоизмещение - около 7,5 тыс. тонн, мощность энергетической установки - не более 3,6 МВт, скорость - не менее 10 узлов. Рассчитана на эксплуатацию в 30-35 лет с учетом среднего ремонта.

Экспедиция "Северный полюс-41" продолжает отечественную программу дрейфующих полярных станций, которая началась в 1937 году под руководством полярника Ивана Папанина.

Ранее сообщалось, что платформа может завершить дрейф до конца 2023 года.