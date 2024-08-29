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Ледостойкая платформа вышла в Арктику к старту экспедиции "Северный полюс-42"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Ледостойкая платформа "Северный полюс" вновь отправилась в Арктику из порта Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в четверг.

"Научно-экспедиционное судно вышло в Мурманск, где будет дан старт дрейфующей полярной экспедиции "Северный полюс-42", - говорится в сообщении.

Ученые ААНИИ намерены провести десятки научных исследований для изучения климатических изменений, прокладки маршрутов по Северному морскому пути и обеспечения гидрометеобезопасности России.

"Возможности ледостойкой платформы позволяют нам применять в работе самое современное оборудование, погружать приборы на любую глубину в Северном Ледовитом океане, изучать ближний космос, использовать спутники и беспилотные аппараты. (...) Данные, передаваемые с ледостойкой платформы, очень важны как для фундаментальных, так и для прикладных задач, стратегически важных для государства", - сказал директор ААНИИ Александр Макаров, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, дрейфующая станция "Северный полюс-41" при поддержке ледостойкой платформы "Северный полюс" заработала в октябре 2022 года, экспедиция была завершена в мае 2024 года.

Платформа предназначена для круглогодичных комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Длина ЛСП составляет 67,8 м, ширина - 22,5 м, водоизмещение - около 7,5 тыс. тонн, мощность энергетической установки - не более 3,6 МВт, скорость - не менее 10 узлов. Рассчитана на эксплуатацию в 30-35 лет с учетом среднего ремонта.

Экспедиции продолжают отечественную программу дрейфующих полярных станций, которая началась в 1937 году под руководством полярника Ивана Папанина.

Мурманск Санкт-Петербург ААНИИ Арктика
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