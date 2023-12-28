Туроператоры сообщили о рекордном спросе на туры в вотчину Деда Мороза

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Спрос на новогодние туры в вотчину Деда Мороза Великий Устюг в этом году самый высокий за последние несколько лет, билеты на поезда и места в отелях полностью раскуплены, сообщает в четверг Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Спрос на новогодние туры в резиденцию Деда Мороза подрос в этом году примерно на 30%, это рекордный показатель. Нагрузка на нашего Деда Мороза будет максимальной за последние 7-8 лет. Туроператорам к середине декабря стало нечего продавать - раскуплены и билеты на поезда, и места в отелях города и его окрестностей", - рассказал генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин.

У туроператора "Алеан" экскурсионные туры в Великий Устюг на Новый год и январские каникулы - одни из самых популярных, а спрос вырос более чем на 60% к прошлому году.

"На это направление приходится 10% от всех бронирований экскурсионных программ на каникулы. Большая часть туров была раскуплена в октябре-ноябре. К 20-м числам октября было продано туров на 61% больше, чем к аналогичной дате прошлого года. Наибольшей популярностью пользуются варианты с размещением в вотчине Деда Мороза. На втором месте туры с проживанием в гостинице рядом с резиденцией, на третьем - турпоезд. На данный момент мест в турах с проживанием в вотчине не осталось, есть лишь единичные места в железнодорожных программах "Мороз-Экспресс" и с проживанием в гостинице", - сообщила PR-директор компании Ирина Романова.

Высокий уровень спроса подтверждает и частный гид из Вологды Алексей Красиков.

"Предновогодняя неделя прежде всегда считалась комфортным временем для посещения Деда Мороза. Однако, судя по нынешней ситуации в объектах размещения, город уже заполнен гостями. И это еще не прибыли туристические поезда, которые поедут непосредственно в праздничные дни", - рассказал он.

Как отметили туроператоры, цены на путешествие к Деду Морозу выросли в этом году на 10-20%.

По данным администрации Великоустюгского муниципального округа, которые приводит РСТ, уже сейчас в гостиницы Великого Устюга заселились 10 тыс. человек, а по итогам новогодних каникул объекты вотчины зимнего волшебника, как ожидается, посетят порядка 100 тыс. гостей.