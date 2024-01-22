Число турпоездок по России в новогодние каникулы выросло на 19%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Число туристических поездок по России в прошедшие новогодние каникулы выросло на 19% или полмиллиона по сравнению с предыдущей зимой, средняя загрузка отелей превышала 80%, сообщил на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Мы наблюдаем внушительный рост спроса на отдых внутри страны. Не стали исключением и новогодние праздники. По предварительным данным рост числа поездок по отношению к прошлогодним каникулам составил более полумиллиона человек, это порядка 19%. При этом средняя загрузка гостиницах более 80%", - сказал Чернышенко.

"Регионами-лидерами по общему числу туристов традиционно остаются Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, на них приходится более 35% турпоездок. Хорошие показатели по темпам роста показывают Кавказ, Алтай, Дальний Восток, Северо-Запад, в частности Мурманская область. Это новые точки роста внутреннего туризма", - добавил вице-премьер.

В каникулы 2023 года россияне совершили, по данным правительства, более 12 млн поездок по своей стране.