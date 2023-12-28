Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Хуснуллин заявил о закрытии федеральных обязательств перед обманутыми дольщиками

Хуснуллин заявил о закрытии федеральных обязательств перед обманутыми дольщиками
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Федеральные обязательства перед пострадавшими дольщиками закрыты, заявил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"До конца года планируется принять решение о восстановлении прав всех граждан-участников долевого строительства по федеральным обязательствам. (...) Мы федеральные обязательства закрыли", - сказал Хуснуллин на открытом заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

Ранее сообщалось, что в этом году с помощью федеральных и региональных механизмов достроили 212 домов, которые когда-то были долгостроями. Квартиры в них получат почти 25 тыс. обманутых дольщиков.

"Всего же с начала текущего года восстановлены права 32,4 тыс. граждан", - говорил Хуснуллин в начале ноября текущего года.

Он призвал регионы обратить особое внимание на соблюдение сроков ввода объектов в "дорожных картах".

По данным кабмина, всего в 2019-2023 годах общими усилиями фонда и регионов помощь получили более 195 тыс. обманутых дольщиков.

Марат Хуснуллин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦИК зарегистрировал список доверенных лиц Путина на выборах президента РФ

Девять кандидатов от партий намерены участвовать в выборах президента РФ

Более 180 операторов связи в РФ нарушили сроки подключения к системе "Антифрод"

Более 180 операторов связи в РФ нарушили сроки подключения к системе "Антифрод"

Уолл-стрит выросла в среду

Уолл-стрит выросла в среду

Самолет Ан-24 в Якутии приземлился вне взлетно-посадочной полосы на косе Колымы

Что произошло за день: среда, 27 декабря

ФАС возбудила дело в отношении производителей яиц в Волгоградской области

ФАС возбудила дело в отношении производителей яиц в Волгоградской области

Минэкономразвития РФ заявило о росте ВВП в ноябре на 4,4%

Минэкономразвития РФ заявило о росте ВВП в ноябре на 4,4%

Безработица в РФ в ноябре осталась на минимальном уровне в 2,9%

Право на отсрочку от мобилизации в РФ дополнительно получили 834 тыс. человек

Право на отсрочку от мобилизации в РФ дополнительно получили 834 тыс. человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });