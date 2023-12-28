Хуснуллин заявил о закрытии федеральных обязательств перед обманутыми дольщиками

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Федеральные обязательства перед пострадавшими дольщиками закрыты, заявил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"До конца года планируется принять решение о восстановлении прав всех граждан-участников долевого строительства по федеральным обязательствам. (...) Мы федеральные обязательства закрыли", - сказал Хуснуллин на открытом заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

Ранее сообщалось, что в этом году с помощью федеральных и региональных механизмов достроили 212 домов, которые когда-то были долгостроями. Квартиры в них получат почти 25 тыс. обманутых дольщиков.

"Всего же с начала текущего года восстановлены права 32,4 тыс. граждан", - говорил Хуснуллин в начале ноября текущего года.

Он призвал регионы обратить особое внимание на соблюдение сроков ввода объектов в "дорожных картах".

По данным кабмина, всего в 2019-2023 годах общими усилиями фонда и регионов помощь получили более 195 тыс. обманутых дольщиков.