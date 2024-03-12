На восстановление прав обманутых дольщиков выделят еще 58 млрд рублей

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Фонд развития территорий (ФРТ) заключил кредитные договоры на 58 млрд рублей, эти средства направят на восстановление прав обманутых дольщиков, сообщил в Госдуме глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

"В настоящее время Фондом развития территорий заключены два кредитных договора на 58 млрд рублей, и данные средства тоже будут направлены на восстановление прав обманутых дольщиков", - сказал министр.

По его словам, в 2023 году в России были восстановлены права 56,3 тысячи участников долевого строительства.

В конце 2023 года вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что общее количество дольщиков в стране, получивших помощь с 2019 года, превысило 206 тысяч человек.