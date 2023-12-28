Путину доложили об увеличении производства танков в семь раз

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Производство танков в России за последние два года увеличилось в семь раз, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

"Например, боеприпасы для стрелкового вооружения, РСЗО и ствольной артиллерии - мы увеличили производство в 50 раз, легкой бронетехники - увеличили в 5,5 раз, танков - в семь раз", - сказал Чемезов.

Он отметил, что такой кратный рост производства военной техники произошел за последние два года.