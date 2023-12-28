Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Путину доложили об увеличении производства танков в семь раз

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Производство танков в России за последние два года увеличилось в семь раз, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.

"Например, боеприпасы для стрелкового вооружения, РСЗО и ствольной артиллерии - мы увеличили производство в 50 раз, легкой бронетехники - увеличили в 5,5 раз, танков - в семь раз", - сказал Чемезов.

Он отметил, что такой кратный рост производства военной техники произошел за последние два года.

Ростех Сергей Чемезов Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мэр Новосибирска коммунист Локоть уйдет в отставку

Росавиация одобрила планер SJ-100, модифицированный под российские системы

Росавиация одобрила планер SJ-100, модифицированный под российские системы

Открыто движение по первому участку северного обхода Твери на трассе "Нева"

Открыто движение по первому участку северного обхода Твери на трассе "Нева"

Космонавт Гребенкин признан годным к полету в космос на Crew Dragon

Закупки зерна в госфонд РФ в четверг составили 19 тыс. тонн

Закупки зерна в госфонд РФ в четверг составили 19 тыс. тонн

Самолет МС-21 получил одобрение на полеты с максимальным числом пассажиров

ЦИК зарегистрировал список доверенных лиц Путина на выборах президента РФ

ЦИК зарегистрировал список доверенных лиц Путина на выборах президента РФ

Девять кандидатов от партий намерены участвовать в выборах президента РФ

Хуснуллин заявил о закрытии федеральных обязательств перед обманутыми дольщиками

Хуснуллин заявил о закрытии федеральных обязательств перед обманутыми дольщиками

Более 180 операторов связи в РФ нарушили сроки подключения к системе "Антифрод"

Более 180 операторов связи в РФ нарушили сроки подключения к системе "Антифрод"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });