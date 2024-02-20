В России в шесть раз увеличилось производство танков, в 17 раз - БПЛА

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия производит тысячи беспилотников в сутки, производство танков увеличено в шесть раз, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В шесть раз увеличилось производство танков - они совершенствуются и модернизируются. В 17 раз увеличилось производство беспилотных летательных аппаратов, в 17,5 раз - количество артиллерийских боеприпасов", - заявил Шойгу журналистам во вторник.

По его данным, РФ производит "тысячи беспилотников в сутки". "Работа очень напряженная идет", - сказал министр.